20:38, 27 августа 2025

Женщина расстроилась из-за ссоры с мужем и подожгла квартиру

В Южной Корее женщина после ссоры с мужем облила гостиную бензином и подожгла
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: SOPA Images / Getty Images

В Южной Корее женщину заподозрили в умышленном поджоге многоквартирного дома после ссоры с мужем. Об этом сообщает Korean Herald.

Пожар начался в квартире на втором этаже жилого комплекса в Кодже, провинция Кенсан-Намдо, в 22:55 по местному времени 25 августа. Из-за инцидента эвакуировали 53 жильца. 20 человек получили легкое отравление угарным газом, а материальный ущерб от возгорания оценивается в 30 миллионов вон (1,8 миллиона рублей). Полиция предполагает, что подозреваемая облила гостиную бензином и подожгла его с помощью зажигалки.

Супруги получили ожоги и были госпитализированы, что отсрочило допрос относительно мотивов преступления. Подозреваемой грозит обвинение в умышленном поджоге с максимальным сроком наказания до десяти лет лишения свободы.

Ранее в США женщина подожгла мужа и сбила его на машине. Это произошло после того, как мужчина узнал об изменах жены и потребовал развод

