Ценности
07:05, 28 августа 2025Ценности

53-летняя телезвезда похвасталась фигурой в бикини

53-летняя телезвезда Лиза Сноудон похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lisa_snowdon

Британская ведущая Лиза Сноудон похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном бикини, декорированном яркими швами. Комплект состоял из бюстгальтера на широких бретелях и плавок с низкой посадкой. Образ дополняли многочисленные цепочки с подвесками и солнцезащитные очки.

В июне 53-летняя телезвезда станцевала в бикини на камеру. Лиза Сноудон также надевала парео с аналогичной расцветкой и распускала волосы.

    Все новости