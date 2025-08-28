Экономика
17:54, 28 августа 2025

Акции «Мечела» подешевели после публикации отчетности

Акции «Мечела» в день публикации полугодовой отчетности подешевели почти на 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Стоимость акций объединяющего производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии ПАО «Мечел» снижалась в день публикации полугодовой отчетности компании почти на 5 процентов, свидетельствуют данные торгов.

После полудня бумаги дешевели на 2,4 процента, до 83,6 рубля за штуку, а на минимуме падали на 4,67 процента, до 81,7 рубля. К моменту написания материала снижение их стоимости составляло 4,18 процента.

Из отчета следует, что «Мечел» получил в январе-июне 40,5 миллиарда рублей убытка. Также стало известно о снижении добычи дешевевшего угля и остановке производства нерентабельных видов продукции на фоне давления, связанного со слабым спросом, инфляцией затрат, курсом валюты и санкциями.

«Основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка нашей основной продукции, как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте», — говорится в отчете.

