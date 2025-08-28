Крупная угольная компания России остановила часть производств

«Мечел»: Приостановлено производство нерентабельных видов продукции

Горнодобывающая компания «Мечел» приостановила производство нерентабельных видов продукции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные этого акционерного общества.

Основными причинами принятого решения называют слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей. Как отметили в компании, в условиях инфляции затрат, крепкого курса рубля и санкций угольный бизнес стал испытывать серьезное давление. Как следствие ресурсы пришлось частично переориентировать на более востребованную в сложившихся условиях продукцию.

Кроме того, компания обратила внимание, что из-за высокой ключевой ставки Банка России и ограниченного доступа к внешним рынкам, многие компании потребители стальной продукции снизили спрос на нее, так как переживают спад деловой активности.

В июле сообщалось, что Министерство финансов РФ подготовило проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли». Речь идет об оказании помощи попавшим в кризисные условиям компаниям.