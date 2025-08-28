Экономика
15:49, 28 августа 2025

Крупная угольная компания России остановила часть производств

«Мечел»: Приостановлено производство нерентабельных видов продукции
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Горнодобывающая компания «Мечел» приостановила производство нерентабельных видов продукции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные этого акционерного общества.

Основными причинами принятого решения называют слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей. Как отметили в компании, в условиях инфляции затрат, крепкого курса рубля и санкций угольный бизнес стал испытывать серьезное давление. Как следствие ресурсы пришлось частично переориентировать на более востребованную в сложившихся условиях продукцию.

Кроме того, компания обратила внимание, что из-за высокой ключевой ставки Банка России и ограниченного доступа к внешним рынкам, многие компании потребители стальной продукции снизили спрос на нее, так как переживают спад деловой активности.

В июле сообщалось, что Министерство финансов РФ подготовило проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли». Речь идет об оказании помощи попавшим в кризисные условиям компаниям.

