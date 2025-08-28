Американского сенатора освистали с криками «позор»

NBC News: Сенатора Коллинз освистали во время церемонии перерезания ленточки

Сенатора Сьюзан Коллинз, республиканку от штата Мэн, освистали во время церемонии перерезания ленточки в родном штате. Об этом сообщает NBC News.

«Позор! Позор! Позор!» — доносилось из зала, пока Коллинз перерезала ленточку в честь завершения проекта строительства трассы Route 1 в Сирспорте.

На кадрах с места событий видно, как люди в зале постоянно прерывают выступление сенатора вопросами о действиях Израиля в Газе, сокращении финансирования национальной программы медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше (Medicare) и кандидатах президента Дональда Трампа в Верховный суд США.

Ранее президента США Дональда Трампа освистали после его появления на фотографиях во время мероприятия рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Summer Slam.