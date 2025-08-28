Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 28 августа 2025Мир

Американского сенатора освистали с криками «позор»

NBC News: Сенатора Коллинз освистали во время церемонии перерезания ленточки
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Сенатора Сьюзан Коллинз, республиканку от штата Мэн, освистали во время церемонии перерезания ленточки в родном штате. Об этом сообщает NBC News.

«Позор! Позор! Позор!» — доносилось из зала, пока Коллинз перерезала ленточку в честь завершения проекта строительства трассы Route 1 в Сирспорте.

На кадрах с места событий видно, как люди в зале постоянно прерывают выступление сенатора вопросами о действиях Израиля в Газе, сокращении финансирования национальной программы медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше (Medicare) и кандидатах президента Дональда Трампа в Верховный суд США.

Ранее президента США Дональда Трампа освистали после его появления на фотографиях во время мероприятия рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Summer Slam.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

    В России резко упали продажи одного вида техники

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Российскую базу отдыха эвакуируют из-за падения украинского БПЛА

    Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу и попал на видео

    Врач опровергла пользу популярной во всем мире утренней привычки

    «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Месси

    Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости