01:40, 28 августа 2025

Армения отреагировала на заявление об аренде маршрута Трампа на 99 лет

МИД Армении опроверг заявления об аренде маршрута Трампа на 99 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о 99-летней аренде так называемого «Маршрута Трампа». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что такие заявления не соответствуют действительности, а детали проекта еще обсуждаются.

Данный транспортный коридор должен соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через территорию Армении.

В начале месяца представители Армении и Азербайджана при посредничестве американской стороны парафировали двустороннее мирное соглашение, после чего объявили, что выдвинут президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Также было зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и отмечалось, что Армения будет работать с США и третьими странами над организацией на ее территории транзитного «маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

