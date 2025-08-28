Армения отреагировала на заявление об аренде маршрута Трампа на 99 лет

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о 99-летней аренде так называемого «Маршрута Трампа». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что такие заявления не соответствуют действительности, а детали проекта еще обсуждаются.

Данный транспортный коридор должен соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через территорию Армении.

В начале месяца представители Армении и Азербайджана при посредничестве американской стороны парафировали двустороннее мирное соглашение, после чего объявили, что выдвинут президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Также было зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и отмечалось, что Армения будет работать с США и третьими странами над организацией на ее территории транзитного «маршрута Трампа ради международного мира и процветания».