20:00, 25 августа 2025Бывший СССР

Трамп прислал Алиеву совместные фото с неожиданным посланием. Что он написал азербайджанскому лидеру?

Трамп прислал Алиеву совместные фото с личным посланием
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @azpresident / X

Американский президент Дональд Трамп прислал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву два снимка, на которых они запечатлены вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На обоих кадрах он оставил Алиеву личное послание, которое тот обнародовал в своих соцсетях.

Так, в углу обоих фотографий на английском написано: «Ильхам, ты великий лидер».

На первом фото все трое стоят рядом друг с другом и улыбаются. На втором — они же сидят за столом и держатся за руки. Снимки были сделаны после подписания парафированного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США.

Фото: @azpresident / X

Алиев поблагодарил американского коллегу за «исторические фотографии»

В своей публикации азербайджанский президент выразил благодарность Трампу за присланные им «исторические фотографии» и оставленные на них «добрые слова».

Я высоко ценю решительную поддержку президентом Дональдом Трампом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также повестки мира на Южном Кавказе и во всем мире, и за это я еще раз выражаю ему свою глубокую благодарность

Ильхам Алиевпрезидент Азербайджана

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Алиев и Пашинян договорились в США о «светлом будущем» и «коридоре Трампа»

В начале месяца представители двух стран при посредничестве американской стороны парафировали двустороннее мирное соглашение, после чего объявили, что выдвинут Трампа на Нобелевскую премию мира.

Стороны подписали инициалами в знак предварительной договоренности армяно-азербайджанское Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, заявив, что будут стремиться к его подписанию и ратификации, а также подтвердили важность разблокировки региональных коммуникаций и признали, что необходимо «проложить курс к светлому будущему, не связанному конфликтами прошлого».

Также было зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и отмечалось, что Армения будет работать с США и третьими странами над организацией на ее территории транзитного «маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

Материалы по теме:
«Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?
«Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?
11 августа 2025
«Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне
«Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне
22 августа 2025

Как считают журналисты NBC News, причина участия Трампа в разрешении армяно-азербайджанского конфликта заключается в том, что глава США рассматривает это как шаг к получению Нобелевской премии мира. При этом, как указал профессор, доктор политических наук Хачик Галстян, подписанное Алиевым и Пашиняном в США соглашение станет документом, который анонсирует новую войну в регионе. Он пояснил, что это в первую очередь связано с подконтрольным США коридором, о котором шла речь ранее.

Подконтрольный США коридор будет служить исключительно интересам Турции и Азербайджана. Интересы двух основных игроков в регионе — Ирана и России — будут проигнорированы. Убежден, что ни Иран, ни Россия не будут сидеть сложа руки и в результате Армения превратится в новую Сирию с новыми разделительными линиями и огромным потенциалом для нового регионального конфликта

Хачик Галстяндоктор политических наук
