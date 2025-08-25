Бывший СССР
Трамп прислал постсоветскому президенту письмо с подписью «ты великий лидер»

Трамп прислал Алиеву совместные фото с подписью «Ильхам, ты великий лидер»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп прислал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву совместные фото с подписью «Ильхам, ты великий лидер». Об этом глава постсоветского государства написал на своей странице в соцсети X.

Американский лидер прислал две фотографии, на которых Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян стоят рядом и держатся за руки после подписания парафированного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США.

«Я высоко ценю решительную поддержку президентом Дональдом Трампом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также повестки мира на Южном Кавказе и во всем мире, и за это я еще раз выражаю ему свою глубокую благодарность», — написал в ответ Алиев.

8 августа в Белом доме Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали парафированное соглашение, касающееся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В документе в том числе шла речь о Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению. Стороны также заявили об отсутствии территориальных претензий и о намерении подписать мирный договор.

