«Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

Вооруженные силы Азербайджана следует привести в состояние полной готовности к войне, так как нельзя «предугадать, что будет завтра». С таким заявлением выступил глава государства Ильхам Алиев.

Гарант нашей безопасности — мы сами, государствo, народ и наши Вооруженные силы Ильхам Алиев президент Азербайджана

Политик заметил, что Баку хочет мира, а не войны, однако должен готовиться к любому исходу. Он напомнил, что после завершения второй карабахской войны в 2020 году численность сил спецназа Азербайджана выросла на тысячи бойцов. В последнее время, по словам руководителя республики, армия получила новые беспилотники и артиллерийские системы. Помимо этого, страна подписала контракты на поставки новых боевых самолетов.

Фото: Umit Bektas / Reuters

Алиев, Трамп и Пашинян подписали документ о Зангезурском коридоре

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев подписали совместную декларацию, в которой Ереван и Баку обязывают заключить мир при посредничестве американской стороны. Для этого армянский и азербайджанский лидеры прибыли 8 августа в Вашингтон.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В основу документа легла договоренность всех сторон о спорном Зангезурском коридоре, соединяющем Азербайджан и Нахичевань через Армению. В рамках соглашения указанные территории, проходящие через армянские земли, будут переданы компании из США на 99 лет. Участок Зангезурского коридора получит название «Путь Трампа».

Глава Белого дома уточнил, что соглашение о сотрудничестве можно будет продлить еще на 99 лет.

Подписанное Баку и Ереваном соглашение назвали анонсом новой войны

Соглашение, подписанное Алиевым и Пашиняном в Белом доме, может в итоге стать анонсом крупной войны в регионе. Таким мнением поделился профессор, доктор политических наук Хачик Галстян.

Специалист заметил, что часть Зангезурского коридора, которая после подписания декларации переходит под контроль США, теперь будет служить интересам Турции и Азербайджана.

Интересы двух основных игроков в регионе — Ирана и России — будут проигнорированы Хачик Галстян профессор, доктор политических наук

Галстян добавил, что вряд ли Москва и Тегеран примут это и продолжат «сидеть сложа руки». Он также не исключил, что после заключения соглашения Армения рискует стать новой Сирией «с разделительными линиями и огромным потенциалом для нового регионального конфликта».