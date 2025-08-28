Бизнесу дали совет по продвижению после запрета рекламы в Instagram

PR Partner: Альтернативой после запрета рекламы в Instagram может стать Telegram

Популярными площадками для продвижения продуктов и услуг после запрета в России рекламы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) могут стать Telegram и «ВКонтакте». Такое мнение в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказала генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева.

С момента подписания закона о запрете размещать рекламу в Instagram многие компании начали перераспределять бюджеты и тестировать другие площадки, а блогеры — дублировать контент, отметила собеседница. На ее взгляд, Telegram в новом цифровом ландшафте выглядит перспективным вариантом для компаний и блогеров, а соцсеть «ВКонтакте», возможно, подойдет представителям малого бизнеса.

«Кроме того, призыв перейти в мессенджер разрешен. Блогер может разместить в Instagram пост с приглашением подписаться на его канал, а уже там публиковать полноценную маркированную рекламу с соблюдением всех требований ФАС и Роскомнадзора», — добавила Алексеева.

Преимуществом Telegram она назвала заинтересованную аудиторию, возможность запуска ботов и мини-приложений. Вовлеченность в каналах, по словам главы PR Partner, может достигать 20-30 процентов, что в два-три раза выше, чем в Instagram при сопоставимом контенте. В то же время полноценной заменой платформа Павла Дурова станет вряд ли: там отсутствуют рекомендательные алгоритмы, а конкуренция между каналами будет только расти.

Сильной стороной «ВКонтакте», по ее мнению, является то, что платформа предлагает инструменты для таргетированной рекламы, а также позволяет работать с видеоконтентом и блогерами. «Определенный потенциал есть у "Яндекс.Дзен": он отлично подойдет компаниям, которые умеют создавать качественный экспертный контент и работать с текстами», — резюмировала Алексеева.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций. При этом компаниям и блогерам дали несколько месяцев на адаптацию: в силу новые правила вступают 1 сентября. Нарушение законодательства предполагает штрафы, которые являются особенно серьезными для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Для граждан предусмотрены штрафы в размере до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей. На какие платформы планируют перейти россияне для продвижения своих товаров и услуг — можно прочитать в материале «Ленты.ру».