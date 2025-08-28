Экономика
08:22, 28 августа 2025

Бородина развеяла популярный миф о Нью-Йорке

Ксения Бородина развеяла миф о неприятном запахе в Нью-Йорке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила об отсутствии неприятного запаха на улицах Нью-Йорка, вопреки популярному мифу. Своим мнением о городе она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бородина опубликовала видео, на котором прогуливается по Нью-Йорку, и отметила, что не чувствует вони, о которой часто говорят приезжающие в город. «Мне ничего не воняет, вообще. Воняет в Таиланде, хотя я его обожаю и люблю, но там реально воняет. Здесь, не знаю, может быть, воняет только когда жара сильная», — рассказала телеведущая.

Она добавила, что хотя Нью-Йорк действительно является «каменными джунглями», на улицах города много зелени.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что частично переехала в квартиру в Москве из частного дома вместе из-за долгой дороги и пробок. Теперь семья звезды живет на два дома.

