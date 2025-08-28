Cлитки золота, коллекцию часов и пачки денег нашли у российских медиков-коррупционеров

При задержании топ-менеджеров НМИЦ имени Мешалкина изъяли слитки, часы и деньги

Во время задержания топ-менеджеров «Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина» правоохранители изъяли из их кабинетов наличные в размере десятков миллионов рублей, золото и коллекцию дорогих часов. Об этом пишет НГС.

Точная сумма изъятого пока не разглашается. По данным издания, 28 августа подозреваемых этапируют в Москву для избрания меры пресечения.

Обыски в исследовательском центре попали на видео. На кадрах видно, как правоохранители достают из сейфа конверты с разной валютой. В сейфе также обнаружили золотые слитки с сертификатами.

О задержании генерального директора центра Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского сообщалось 27 августа. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере.