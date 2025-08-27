Силовые структуры
Генерального директора российского исследовательского медцентра заподозрили во взятках

В Новосибирске прошли обыски у генерального директора НМИЦ имени Мешалкина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Новосибирске прошли обыски у генерального директора НМИЦ имени Мешалкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным агентства, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский подозреваются в получении взяток в особо крупном размере.

Обыски проходят из-за получения за взятки коммерческими компаниями выгодных госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Работа клиники не приостановлена и продолжается в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что бывших руководителей клиники Мешалкина осудили за хищение 1,8 миллиарда рублей.

