14:19, 28 августа 2025Мир

Фон дер Ляйен пообещала новые антироссийские санкции

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции. Ее заявление приводится на официальном сайте ЕК.

«Мы оказываем максимальное давление на Россию. Это означает ужесточение нашего санкционного режима. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций. Параллельно мы продолжаем работу с замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины», — сказала чиновница.

Ранее стало известно о планах Евросоюза ввести новые вторичные санкции против партнеров России.

