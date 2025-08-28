Ганчев рассказал о боях в Купянске

Ганчев: ВС России углубились в Купянск и окружают его

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации углубились в Купянск и окружают город. Об этом рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«На купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории», — рассказал Ганчев.

По его словам, бойцы ВС России освобождают приграничье города, а украинским военным все труднее удерживать свои позиции.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС России «сжигают как в топке» солдат украинской армии в боях в Купянске. По его словам, для солдат Вооруженных сил Украины проблематично оставаться в Купянске и передвигаться на автотранспорте, поскольку все небо контролируется российскими беспилотниками.