Грязные следы помогли российским сыщикам раскрыть кражу редких аксессуаров и картин

Полицейские Черкесска задержали похитителя редких шахмат и картин

В Ставропольском крае полицейские из Черкесска задержали вора-домушника, подозреваемого в краже редких аксессуаров и картин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Расследование началось после заявления 50-летнего жителя Черкесска, рассказавшего о краже у него настольных часов, шахмат ручной работы, шести редких картин и другого антиквариата. Ущерб превысил миллион рублей. Взявшиеся за дело сыщики определили время и дату преступления, ориентируясь на грязные следы обуви, оставленные вором после дождя.

Выяснилось, что им является ранее судимый 38-летний житель аула Псыж. Уголовник после задержания признался, что ночью вынес имущество и сдал его в ломбард Невинномысска за 20 тысяч рублей, потратив деньги на личные нужды.

Ранее россиянам дали советы по подготовке квартиры к отъезду на праздники. Уезжая из дома, в целях собственной безопасности нельзя разглашать планы в социальных сетях, нужно закрыть все окна и двери в квартире, а замки проверить на исправность.