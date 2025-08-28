Киркоров расплакался из-за потери домашнего любимца

Певец Филипп Киркоров заплакал перед журналистами из-за потери собаки

Певец Филипп Киркоров заплакал перед журналистами из-за потери домашнего любимца. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Артист рассказал, что не стало его пса, который прожил 16 лет. «Этот год у меня — серьезные потери. Грустно мне стало сегодня, не дождался меня пес два часа, пока мы летели из Казани. Такой классный был... Жалко... Этот год и тяжелый, и счастливый, столько было за этот год и трагического, и классного. Думаю, следующий год начнется очень хорошо, потому что я готовлю свои концерты. Не надо мне больше дарить собак!», — заявил исполнитель.

