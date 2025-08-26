Киркоров рассказал о выборе школы для своих детей

Киркоров сообщил, что его дети Алла-Виктория и Мартин пойдут в российскую школу

Певец Филипп Киркоров объявил о том, что его дети Алла-Виктория и Мартин в этом году будут обучаться в российской школе. Его слова передает издание «7Дней.ru».

Народный артист России признался, что ждет 1 сентября, потому что хочет лично проводить детей в школу.

«В школу пойдут в Москве, уже даже купили форму. Я знаю, что помощница занимается этим, покупает все. Крестная наша занимается этим», — сообщил артист.

Дочь Филиппа Бедросовича Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году, а ее младший брат Мартин — в 2012 году. Последние несколько лет они обучались в Swiss International Scientific School в Дубае.

