07:48, 28 августа 2025Силовые структуры

Конопля высотой с одноэтажный дом привела силовиков к россиянину

В Приамурье полиция изъяла у мужчины коноплю высотой с одноэтажный дом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

В Приамурье сотрудники полиции обнаружили плантацию местного жителя с 647 кустами конопли, часть растений была высотой почти с одноэтажный дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 54-летний житель села Козьмодемьяновка выращивал кусты конопли на своем участке. Он, в свою очередь, утверждал, что растения взошли весной сами собой, а он лишь поливал их и пропалывал.

В надворной постройке у наркоагронома силовики обнаружили около килограмма готовой марихуаны. Ее и коноплю изъяли, а в отношении владельца возбудили уголовное дело по статьям 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей») УК РФ.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. До этого он уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее в Ленобласти силовики вскрыли «Веселую ферму», где двое мужчин создали нарколабораторию.

