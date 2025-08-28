Моя страна
19:16, 28 августа 2025Моя страна

Людям с инвалидностью упростят путешествия по России

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Людям с инвалидностью упростят путешествия по России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в «Яндекс Путешествиях».

Выяснилось, что сервис начал показывать информацию о доступности отелей — теперь туристы могут найти гостиницу, где есть подходящий для коляски лифт или парковка для людей с инвалидностью, а также узнать детали об оснащении здания и номеров. Сведения о доступности пригодятся не только туристам на инвалидных колясках — они будут полезны и родителям маленьких детей, и тем, кто восстанавливается после травмы или болезни.

Отмечается, что найти отель с нужными параметрами помогут фильтры. Кроме того, для некоторых отелей доступны 3D-туры по зданию и номерам, которые помогут понять, как выглядит в жизни то, что описано на карточках.

В мае сообщалось, что в России появится социальная деревня.

