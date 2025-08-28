Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 28 августа 2025Россия

Мать 10 детей обвинила чиновников в отказе в выплатах после смерти мужа на СВО

В Тамбовской области многодетная вдова бойца СВО заявила об отказе в выплатах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Тамбовской области мать 10 детей обвинила чиновников в отказе в выплатах после смерти мужа в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, 55-летний фермер Андрей Кузьмин подписал контракт с Министерством обороны и отправился на фронт летом 2025 года. Вскоре бойца не стало.

Как заявила Наталия Кузьмина, после сообщения о смерти мужа она обратилась к властям за помощью, но получила отказ, так как выплаты ей якобы не положены. С ее слов, чиновники также упрекнули ее в многодетности, спросив: «Зачем было рожать столько детей?»

В администрации российского региона прокомментировали ситуацию, отметив, что изучают обстоятельства жалобы. По данным чиновников, россиянка получает ежемесячное пособие на детей и пенсию по потере кормильца, а также иные виды помощи, например, для детей школьного возраста предоставляются выплаты на приобретение формы.

«В мае 2024 года семье Кузьминых оказана адресная социальная помощь. В настоящее время собраны документы для оказания помощи в 2025 году», — сказал представитель администрации в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что волгоградские чиновники отказали в пенсии многодетной матери участника СВО. Прокуратура сочла права россиянки нарушенными и обратилась с иском в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Собчак в бюстгальтере снялась с сумкой за 20 миллионов рублей

    В Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в российских школах

    Молодой россиянин спалил полицейские машины и снял это на видео

    Бобер зашел в ресторан и отказался уходить

    В российском регионе конфликт между местными обернулся трагедией

    Стало известно о еще одной смерти в семье умершей на могиле бойца СВО россиянки

    Названа особенность нового штамма коронавируса

    Были найдены неизданные записи Высоцкого

    Стал известен необычный способ снизить риск инфаркта и инсульта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости