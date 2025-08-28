Мать 10 детей обвинила чиновников в отказе в выплатах после смерти мужа на СВО

В Тамбовской области мать 10 детей обвинила чиновников в отказе в выплатах после смерти мужа в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, 55-летний фермер Андрей Кузьмин подписал контракт с Министерством обороны и отправился на фронт летом 2025 года. Вскоре бойца не стало.

Как заявила Наталия Кузьмина, после сообщения о смерти мужа она обратилась к властям за помощью, но получила отказ, так как выплаты ей якобы не положены. С ее слов, чиновники также упрекнули ее в многодетности, спросив: «Зачем было рожать столько детей?»

В администрации российского региона прокомментировали ситуацию, отметив, что изучают обстоятельства жалобы. По данным чиновников, россиянка получает ежемесячное пособие на детей и пенсию по потере кормильца, а также иные виды помощи, например, для детей школьного возраста предоставляются выплаты на приобретение формы.

«В мае 2024 года семье Кузьминых оказана адресная социальная помощь. В настоящее время собраны документы для оказания помощи в 2025 году», — сказал представитель администрации в беседе с изданием.

