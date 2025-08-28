Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах

Медведь укусил 73-летнего мотоциклиста на известной горной дороге

Бурый медведь укусил пожилого мотоциклиста на знаменитой горной дороге Трансфэгэрэшан в Румынии. Об этом сообщает Romania Insider.

73-летний мужчина остановился в горах из-за пробки в районе Валя луи Стан между крепостью Поенари и плотиной Видрару. Пока он стоял на дороге, на него напал хищник и укусил за правую икру. Медики оказали пенсионеру помощь на месте происшествия. Несмотря на рваную рану, он отказался от госпитализации.

Власти неоднократно предупреждали туристов об опасности кормления диких животных которые привыкают к людям и выходят к дорогам. После предыдущего инцидента с летальным исходом министерство окружающей среды ужесточило штрафы за кормление медведей — теперь нарушителям грозит до 5000 евро (около 460 тысяч рублей).

В Румынии обитает крупнейшая популяция бурых медведей в Европе — от 10 до 12 тысяч особей, что вызывает постоянные споры между экологами и властями о методах контроля. В 2024 году парламент разрешил отстрел 481 медведя в год, что более чем вдвое превышает прежние квоты. Экологи утверждают что проблема вызвана поведением туристов и туроператоров которые приводят людей к медведям ради зрелищных фото.

Это уже второе нападение медведя на трассе Трансфэгэрэшан, произошедшее в 2025 году. В июле медведь напал на мотоциклиста из Италии и растерзал его. Перед этим мужчина остановился возле знака, предупреждающего туристов, что медведей нельзя кормить.