Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 28 августа 2025Из жизни

Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах

Медведь укусил 73-летнего мотоциклиста на известной горной дороге
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

Бурый медведь укусил пожилого мотоциклиста на знаменитой горной дороге Трансфэгэрэшан в Румынии. Об этом сообщает Romania Insider.

73-летний мужчина остановился в горах из-за пробки в районе Валя луи Стан между крепостью Поенари и плотиной Видрару. Пока он стоял на дороге, на него напал хищник и укусил за правую икру. Медики оказали пенсионеру помощь на месте происшествия. Несмотря на рваную рану, он отказался от госпитализации.

Власти неоднократно предупреждали туристов об опасности кормления диких животных которые привыкают к людям и выходят к дорогам. После предыдущего инцидента с летальным исходом министерство окружающей среды ужесточило штрафы за кормление медведей — теперь нарушителям грозит до 5000 евро (около 460 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации» Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации»Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
26 января 2017

В Румынии обитает крупнейшая популяция бурых медведей в Европе — от 10 до 12 тысяч особей, что вызывает постоянные споры между экологами и властями о методах контроля. В 2024 году парламент разрешил отстрел 481 медведя в год, что более чем вдвое превышает прежние квоты. Экологи утверждают что проблема вызвана поведением туристов и туроператоров которые приводят людей к медведям ради зрелищных фото.

Это уже второе нападение медведя на трассе Трансфэгэрэшан, произошедшее в 2025 году. В июле медведь напал на мотоциклиста из Италии и растерзал его. Перед этим мужчина остановился возле знака, предупреждающего туристов, что медведей нельзя кормить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Москвичей предупредили о переменчивом сентябре

    Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах

    Мужчины рассказали о последствиях секса с искусственным интеллектом

    Стало известно об обещании лидера Молдавии отправить наемников на Украину

    Протестующие напали на полицию в Сербии

    В России придумали неуязвимые к РЭБ дроны с технологией ИИ

    Процессор Intel разогнали до рекордной частоты

    Советник Трампа обвинил в конфликте на Украине лидера Индии

    Жители еще одного российского города сообщили об атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости