17:47, 28 августа 2025Россия

Мэр Самары опроверг сведения об эвакуации одного из районов города

Мэр Самары Носков назвал фейком данные об эвакуации одного из районов города
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виды Самары

Виды Самары. Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сведения о якобы начале эвакуации одного из районов города Самары являются фейковыми. Об этом предупредил мэр города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Носков также сообщил, что ложные сообщения поступают в городские паблики и каналы от его имени.

«Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», — написал Носков.

Градоначальник призвал жителей не поддаваться на провокации, доверять только проверенной информации из официальных источников.

Ранее в этот же день, 28 августа, сообщалось, что базу отдыха в Пшадском округе Краснодарского края эвакуируют из-за падения в лесу обломков украинского беспилотника и возникшего пожара. Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что на базе сельской школы уже развернули пункт временного размещения для эвакуированных.

    Все новости