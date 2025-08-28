Мэр Самары опроверг сведения об эвакуации одного из районов города

Мэр Самары Носков назвал фейком данные об эвакуации одного из районов города

Сведения о якобы начале эвакуации одного из районов города Самары являются фейковыми. Об этом предупредил мэр города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Носков также сообщил, что ложные сообщения поступают в городские паблики и каналы от его имени.

«Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», — написал Носков.

Градоначальник призвал жителей не поддаваться на провокации, доверять только проверенной информации из официальных источников.

Ранее в этот же день, 28 августа, сообщалось, что базу отдыха в Пшадском округе Краснодарского края эвакуируют из-за падения в лесу обломков украинского беспилотника и возникшего пожара. Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что на базе сельской школы уже развернули пункт временного размещения для эвакуированных.