Российскую базу отдыха эвакуируют из-за падения украинского БПЛА

Глава Геленджика Богодистов сообщил об эвакуации базы отдыха из-за падения БПЛА

Базу отдыха в Пшадском округе Краснодарского края эвакуируют из-за падения в лесу обломков украинского беспилотника и возникшего пожара. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«На тушении работают пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха», — написал он.

По словам чиновника, на базе сельской школы уже развернули пункт временного размещения для эвакуированных. Богодистов также отметил, что к тушению лесного пожара привлекли вертолет, однако ему мешает боковой ветер.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 августа, над регионом перехватили 18 летательных аппаратов. Из-за падения обломков дрона загорелась установка нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, а также начался пожар в лесном массиве Геленджика.