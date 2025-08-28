Врач развеяла миф о снижении умственных способностей при беременности

Гинеколог Фисюк развеяла миф о снижении умственных способностей беременных

Беременная женщина может быть рассеяна и забывчива, однако это не связано со снижением умственных способностей, объяснила врач-акушер-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. Распространенный миф она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Беременность — невероятно ответственная нагрузка на организм, отметила врач. Будущей маме нужно срочно адаптироваться к новому состоянию, указала Фисюк. Кроме того, появляется повышенный уровень ответственности — уже за двоих, а не за одну себя, добавила эксперт. И в этом состоянии приятного стресса женщина пребывает девять месяцев, обратила внимание она.

«Очень часто про беременных говорят: "Она какая-то странная". Именно окружающие могут даже раньше самой беременной заметить перемены в ее поведении: появляется забывчивость, рассеянность, невозможность сконцентрировать внимание и создается впечатление, что будто она поглупела, но это миф, в создании которого активно участвуют сами беременные — они, как правило, с гордостью и с особой интонацией говорят про себя нечто подобное», — поделилась акушер.

Беременность — это гормональная перестройка, два женских гормона — гестаген и эстроген — отвлекаются только на поддержку беременности, и их становится многовато в организме женщины Виктория Фисюк акушер-гинеколог

Эти гормоны как раз меняют настроение женщины и влияют на появление некой заторможенности в восприятии информации, объяснила эксперт. Также в этот период происходит увеличение гипофиза, который тоже влияет на «гормональные качели», добавила она. В совокупности эти факторы оказывают влияние на эмоциональное состояние и когнитивные функции, на память и концентрацию, уточнила гинеколог.

В период беременности женщины могут что-то забыть или растеряться там, где были собраны раньше, а также плакать без причины из-за перепадов настроения.

«Это не снижение интеллекта, даже несмотря на то, что физиологи утверждают, что в период беременности уменьшается объем серого вещества в головном мозге. На мой взгляд, можно поспорить с утверждением, что когнитивные способности у беременных снижаются. Например, у беременных женщин зачастую появляются новые качества и интересы: они начинают осваивать новые увлечения — вязать, шить, изучать иностранные языки, ходить в музеи и слушать классическую музыку, чтобы в последующем делиться своими знаниями и опытом со своим ребенком», — высказалась врач.

Представьте себе, вам дали решить сложную задачу, и в это время кто-то что-то у вас требует, да еще какую-нибудь ерунду. Ваша реакция? Вот и в момент беременности происходит то же самое. Женщина на девять месяцев занята совершенно другим, поэтому мой совет: не отвлекайте беременных от выполнения этой миссии — не требуйте от них слишком серьезных когнитивных усилий Виктория Фисюк акушер-гинеколог

Ранее врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья «Женский Доктор» Мария Романенко рассказала о связи между поздней беременностью и рождением двойни.

