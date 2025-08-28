Бывший СССР
18:13, 28 августа 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры поражения корабля ВСУ «Симферополь»

Минобороны показало видео поражения БЭК корабля ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Министерство обороны России показало кадры поражения разведывательного корабля Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Симферополь». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС (Военно-морских сил) Украины российским быстроходным безэкипажным катером (БЭК) в устье реки Дунай», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате удара украинский разведывательный корабль затонул.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские безэкипажные катера впервые уничтожили корабль ВМС Украины. «Этот эпизод можно считать боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению», — говорится в публикации.

