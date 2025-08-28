Минобороны показало кадры поражения корабля ВСУ «Симферополь»

Минобороны показало видео поражения БЭК корабля ВСУ

Министерство обороны России показало кадры поражения разведывательного корабля Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Симферополь». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС (Военно-морских сил) Украины российским быстроходным безэкипажным катером (БЭК) в устье реки Дунай», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате удара украинский разведывательный корабль затонул.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские безэкипажные катера впервые уничтожили корабль ВМС Украины. «Этот эпизод можно считать боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению», — говорится в публикации.