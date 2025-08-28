Россия
14:17, 28 августа 2025Россия

Москалькова рассказала о планах по обмену посылками для пленных

Москалькова заявила о планах по обмену посылками для пленных перед Новым годом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Москва и Киев до Нового года планируют обменяться посылками для пленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«До Нового года будем отправлять. Когда закончится процесс процедур, согласования. Мы ждем списков с украинской стороны: кому можно их отдать», — пояснила она.

Помимо посылок, по словам омбудсмена, планируется также передача писем от родных.

Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина проведут несколько воссоединений семей. Она рассказала, что в настоящий момент имеется около восьми семей, которые просят их воссоединить. Омбудсмен также назвала происходящее очень непростой историей.

