Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:11, 28 августа 2025Россия

Россия и Украина проведут несколько воссоединений семей

Москалькова: В сентябре Россия и Украина проведут несколько воссоединений семей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

РФ и Украина проведут несколько воссоединений семей. Об этом «Известиям» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что в настоящий момент имеется около восьми семей, которые просят их воссоединить. «Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы. Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста», — пояснила она.

Несмотря на это, удалось договориться о проведении воссоединений нескольких семей в начале сентября, указала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что российская и украинская сторона обменялись посланиями военнопленных для их родственников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Россия и Украина проведут несколько воссоединений семей

    Россиянам пообещали аномальное тепло

    Кайли Дженнер без штанов снялась в рекламе

    Бизнесмен отправился под домашний арест по делу о фортификациях в Белгородской области

    Ученые словами «какой-то ад» оценили появление новых пятнен в одной из областей Солнца

    Страны НАТО начали масштабную охоту на российскую подлодку

    Пробивший крышу дома метеорит оказался старше Земли

    Создана уникальная таблетка от ВИЧ

    Премьер Дании извинилась перед гренландцами за принудительную контрацепцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости