Москалькова: В сентябре Россия и Украина проведут несколько воссоединений семей

РФ и Украина проведут несколько воссоединений семей. Об этом «Известиям» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что в настоящий момент имеется около восьми семей, которые просят их воссоединить. «Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы. Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста», — пояснила она.

Несмотря на это, удалось договориться о проведении воссоединений нескольких семей в начале сентября, указала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что российская и украинская сторона обменялись посланиями военнопленных для их родственников.