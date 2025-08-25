Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:07, 25 августа 2025Бывший СССР

Россия и Украина обменялись посланиями

Москалькова сообщила об обмене писем пленных на встрече с украинским омбудсменом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российская и украинская сторона обменялись посланиями военнопленных для их родственников. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Обмен письмами пленных произошел в рамках встречи с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По словам российского омбудсмена, посредничество в переговорах оказала Белоруссия.

«Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок», — отметила Москалькова.

В воскресенье, 24 августа, Москва и Киев совершили обмен военнопленными, который прошел по формуле «146 на 146». Ко всему прочему, украинская сторона передала России восемь жителей Курской области. Они будут доставлены домой. Их возвращение попало в объектив камеры.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что среди остающихся на Украине курян есть тяжело больные. Она уже обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать им экстренную медицинскую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

    К застрявшей на горе альпинистке Наговициной решили направить дрон

    Разгадана тайна бирюзового свечения в океане у Антарктиды

    Российскую артиллерию прикроют роботами

    Россияне застряли в аэропорту Египта из-за поломки самолета

    В Германии отреагировали на слова Вэнса о войсках США на Украине

    Атаки ВСУ по России усилились после одного события

    Раскрыта направленная на детей опасная схема мошенников

    Россия и Украина обменялись посланиями

    Белый дом объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости