Появилась информация о состоянии остающихся на Украине курян

Фото: Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Некоторые жители Курской области, которые до сих пор остаются заложниками на территории Украины, находятся в удручающем состоянии — это тяжело больные люди с ранениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует ТАСС.

Москалькова уже обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать этим курянам экстренную медицинскую помощь. Она также просит Киев незамедлительно освободить всех гражданских лиц, в первую очередь раненых.

Ранее Россия и Украина провели новый обмен пленными. Обе стороны передали друг другу по 146 военнослужащих. Кроме того, Украина передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой. Возвращение жителей Курской области с Украины попало на видео.

