На концерте Кадышевой произошла давка

На концерт Кадышевой в Москве продали слишком много билетов, произошла давка

На концерте певицы Надежды Кадышевой в Москве случилась давка из-за того, что было продано больше билетов, чем может вместить площадка. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

О неприятном инциденте рассказала одна из зрительниц по имени Мария. По ее словам, пройти на свое оплаченное место было физически невозможно.

«Это просто был кошмар: на входе была адская давка, все стояли и непонятно куда пролазили. Когда мы зашли на территорию, билетов было продано в 3-4 раза больше, соответственно, там толпы. Люди сидят, стоят на скамейках», — сообщила она.

Мария уточнила, что хочет вернуть деньги за билет, однако сторона Кадышевой не отвечает на ее сообщения.

