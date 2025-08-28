Культура
20:42, 28 августа 2025Культура

На концерте Кадышевой произошла давка

На концерт Кадышевой в Москве продали слишком много билетов, произошла давка
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На концерте певицы Надежды Кадышевой в Москве случилась давка из-за того, что было продано больше билетов, чем может вместить площадка. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

О неприятном инциденте рассказала одна из зрительниц по имени Мария. По ее словам, пройти на свое оплаченное место было физически невозможно.

«Это просто был кошмар: на входе была адская давка, все стояли и непонятно куда пролазили. Когда мы зашли на территорию, билетов было продано в 3-4 раза больше, соответственно, там толпы. Люди сидят, стоят на скамейках», — сообщила она.

Мария уточнила, что хочет вернуть деньги за билет, однако сторона Кадышевой не отвечает на ее сообщения.

Ранее стало известно, что российская певица назвала Кадышеву фриком и раскритиковала ее фанатов.

