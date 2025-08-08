Культура
12:56, 8 августа 2025Культура

Российская певица назвала Кадышеву фриком и раскритиковала ее фанатов

Певица Вика Цыганова заявила, что в образе Надежды Кадышевой нет ничего русского
Ольга Коровина
Надежда Кадышева

Надежда Кадышева. Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Певица Вика Цыганова прокомментировала популярность народной артистки России Надежды Кадышевой среди молодежи. Ее цитирует RTVI.

Цыганова подчеркнула, что не является фанаткой Кадышевой, и назвала ее творчество «голимой попсой». Она также раскритиковала сценический образ солистки ансамбля «Золотое кольцо».

«Внешний вид, извините, напоминает фрика. Я не говорю, что надо косы укладывать и сарафаны надевать, но как-то все не стыкуется — действительно, как какой-то фантик. Русского, на мой взгляд, там нет ничего», — заявила Цыганова.

Возросшую популярность Кадышевой артистка связала с воспитанием нового «поколения потребителей». Она отметила, что молодежь не умеет и не хочет ничего делать, в том числе доить коров или копать картошку.

«Поколение, которое выросло в потреблении, в комфорте, ничего другого делать не умеет, как только потреблять, радоваться непонятно каким забавам», — охарактеризовала Цыганова зрителей на концертах Кадышевой.

Ранее психолог Евгений Идзиковский объяснил популярность Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и Лолиты среди зумеров.

