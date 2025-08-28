Находящаяся в поиске спутника жизни 65-летняя женщина назвала недостатки ровесников

65-летняя инструктор по фитнесу Лесли Максвелл рассказала, что предпочитает встречаться с мужчинами от 20 до 40 лет и назвала главные недостатки своих ровесников. Историю женщины публикует издание New York Post.

Максвелл считает, что мужчины ее возраста не подходят ей, так как они ленивы и предсказуемы. «Зрелые мужчины, с которыми я общалась, часто обременены проблемами, тогда как молодые парни более энергичны и позитивно настроены», — заявила инструктор по фитнесу.

Находящаяся в поиске женщина подчеркнула, что возраст — это важный для нее критерий, но не главный. По ее словам, больше всего она ценит в мужчинах уверенность в себе, любовь к фитнесу и хорошее чувство юмора.

