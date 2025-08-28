Культура
Нарколог заявил об алкогольной деградации Волочковой

Нарколог Шуров: Балерина Волочкова столкнулась с алкогольной деградацией
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нарколог Василий Шуров заявил, что балерина Анастасия Волочкова столкнулась с алкогольной деградацией. Об этом врач рассказал «Абзацу».

Специалист назвал алкогольную зависимость Волочковой запущенной. Он подчеркнул, что артистка не хочет лечиться, несмотря на очевидную проблему и свойственные ей провалы в памяти.

«Волочкова — фрик, за счет этого монетизируется. Мне плевать, насколько она великая. Я вижу ее проблему», — высказался Шуров.

Ранее Волочкова ответила на обвинения поклонников в алкогольной зависимости. Она заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. Артистка напомнила, что в России многие пьют, но при этом не считают себя алкоголиками.

