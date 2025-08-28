Путешествия
20:43, 28 августа 2025Путешествия

Наркоторговец в Таиланде выстрелил в задолжавшего ему деньги за марихуану туриста

Daily Mail: В Таиланде наркоторговец выстрелил в задолжавшего ему деньги туриста
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде наркоторговец выстрелил в руку задолжавшему ему деньги за марихуану туристу. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на улице, возле отеля в провинции Мэхонгсон вечером 26 августа. 25-летний британец Эйден Джей Макдональд случайно врезался в 40-летнего Китинана Пантарака на байке, после чего между ними начался конфликт. Во время перепалки таец вытащил оружие и выстрелил в своего клиента. Затем он сразу же отвез его в больницу и скрылся.

Вскоре Пантарака арестовали в его же доме. Он рассказал, что британец покупал у него марихуану около двух недель и задолжал 2,5 тысячи бат (6,2 тысячи рублей). Отмечается. что жизни туриста ничего не угрожает.

Ранее турист на пляже Най Хан тайского острова Пхукет плюнул в спасателя, избил его вместе с членами семьи из-за замечания и попал на видео. На кадрах видно, как к спасателю постепенно подходят люди, а затем толпой валят его на землю и избивают.

