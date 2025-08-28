Назван самый популярный у россиян подержанный кроссовер

«Автостат»: Самым популярным б/у кроссовером в России стал Toyota RAV4

По итогам первых семи месяцев 2025 года самым востребованным у россиян подержанным кроссовером оказалась модель Toyota RAV4. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Рейтинг составлялся без учета б/у кроссоверов Lada Niva, которые традиционно пользуются у россиян большим спросом. В список попали исключительно иностранные модели. Японские кроссоверы заняли три позиции в топ-5. На первой строчке расположился RAV4 с результатом в 24 914 реализованных единиц, на втором месте обосновался Renault Duster (19 194 штуки), а тройку лидеров замкнул Volkswagen Tiguan (18 024). Четвертым стал Nissan X-Trail (18 024), а пятым — Nissan Qashqai (17 567).

При этом в топ-10 не оказалось ни одного китайского кроссовера. Шестую строчку в списке занял Mitsubishi Outlander (16 891), седьмую — Hyundai Creta (15 026), восьмую — BMW X5 (15 019), девятую — Hyundai Santa Fe (13 053), а десятку замкнул Honda CR-V (13 051). Лучший результат среди моделей из КНР продемонстрировал Haval Jolion, который расположился на 34-м месте (6221), резюмировал глава агентства.

Ранее руководитель направления профессиональных продавцов «Авто.ру» Максим Манаенков посоветовал россиянам тщательно подходить к выбору подержанного автомобиля. Слишком сильное давление на покупателя со стороны перекупа, предупредил он, может быть тревожным сигналом. От таких продавцов следует держаться подальше, пояснил эксперт. Дельцы, «прессующие сроками», как правило, пропадают сразу же после получения денег, резюмировал аналитик. К числу других факторов, которые должны обеспокоить покупателя, Манаенков отнес отказ перекупа предоставлять достаточно времени на проверку документов и намеки на других заинтересованных покупателей.