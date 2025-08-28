Забота о себе
10:33, 28 августа 2025Забота о себе

Названа неочевидная причина головной боли

Врач Каллехо: Сухость глаз из-за кондиционера приводит к головной боли
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AndreyPopov / Getty Images

Врач Давид Каллехо заявил, что кондиционер может стать неочевидной причиной головной боли у некоторых людей. Его слова передает издание La Razon.

Как пояснил Каллехо, холодный сухой воздух от кондиционера негативно влияет на слизистые оболочки носа и бронхов. Они становятся более уязвимыми, а в организме возникает воспаление, которое часто проявляется головной болью. К тому же кондиционер может приводить к сухости глаз, из-за чего зачастую появляется напряжение, являющееся предвестником мигрени, добавил доктор.

Другой причиной связанной с кондиционером головной боли врач назвал резкие перепады температур. По словам врача, они негативно сказываются на состоянии сосудов мозга, поэтому тоже могут приводить к этой проблеме.

Если же фильтры кондиционера работают плохо, воздух не очищается должным образом. Каллехо заверил, что содержащаяся в нем пыль может быть причиной мигрени. Кроме того, вызывать головную боль может шум, который издает кондиционер.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала о неочевидных симптомах опухоли мозга. Так, она призвала обратить внимание на внезапные обмороки.

