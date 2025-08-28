Путешествия
13:03, 28 августа 2025
Путешествия

Нудисты оказались окружены пожаром и были эвакуированы с пляжа в России

«Подъем»: 23 человека эвакуировали с нудистского в Геленджике
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхающие нудисты оказались окружены пламенем на пляже в России. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как сообщили изданию в МЧС по Краснодарскому краю, 23 человека не смогли самостоятельно покинуть набережную из-за гор и задымления, поэтому за ними отправили катер. «Пляж нудистский. Они отдыхали там с вечера. Наше подразделение прибыло, всех эвакуировали и доставили в Геленджик», — сообщил сотрудник гражданской обороны, отметив, что никто не пострадал.

Площадь возгорания около населенного пункта Криница составляет 3,2 гектара. «Пожар продолжается, локализации не было», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что группу туристов из 23 человек заблокировал пожар в лесу рядом с популярным городом Краснодарского края. К тушению пожара привлечены более 40 специалистов, 11 единиц техники, а также спецборт МЧС Ми-8.

