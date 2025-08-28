Группу туристов заблокировал пожар в лесу рядом с популярным городом Краснодарского края

МЧС: 23 туриста заблокировал пожар в лесу рядом с Геленджиком

Группу туристов из 23 человек заблокировал пожар в лесу рядом с популярным городом Краснодарского края — Геленджиком. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Уточняется, что люди отрезаны от путей эвакуации из-за сильного задымления в Пшадском лесничестве в районе села Криница, где горят 3,2 гектара. В настоящее время их перевозят в безопасное место на катере.

К тушению пожара привлечены более 40 специалистов, более 11 единиц техники, а также спецборт МЧС Ми-8. Угроза для жителей Криницы отсутствует.

ВСУ также атаковали Краснодарский край. В ночь на 28 августа над регионом перехватили 18 летательных аппаратов. Из-за падения обломков дрона загорелась установка нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, а также начался пожар в лесном массиве Геленджика. Тогда же сообщалось об эвакуации базы отдыха в Пшадском округе из-за пожара.