Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Отбывающий пожизненное заключение британец рассказал о тюремном быте

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: photocritical / Shutterstock / Fotodom

Отбывающий пожизненное заключение пользователь Reddit рассказал посетителям портала о том, как устроен его тюремный быт. По словам британца, за решетку он угодил за лишение жизни другого человека.

«Это был достаточно плохой человек, и если бы я не сделал этого, то он причинил бы людям немало страданий. Мне достаточно трудно испытать раскаяние, особенно из-за причин, по которым произошло то, что произошло», — заявил автор. При этом он не стал уточнять, что именно совершила его жертва.

Сейчас мужчине, по его словам, чуть больше 30 лет, за решеткой он находится треть жизни. Все это время его навещает его девушка, однако интимной близости между ними нет — провести вместе можно лишь два часа, да и то — в присутствии надзирателей, при этом в начале и конце встречи разрешены поцелуй и объятия.

Материалы по теме:
«Очень противно и страшно» Участницы шоу «Ждули» рассказали о романах с заключенными. Чем их истории разозлили россиян?
«Очень противно и страшно»Участницы шоу «Ждули» рассказали о романах с заключенными. Чем их истории разозлили россиян?
12 апреля 2023
Дорогая водка, камчатский краб и копченый поросенок. Кто устраивал самые скандальные в истории России тюремные банкеты
Дорогая водка, камчатский краб и копченый поросенок.Кто устраивал самые скандальные в истории России тюремные банкеты
18 августа 2024
Тюрьма «Полярная сова»: где находится, кто в ней сидит
Тюрьма «Полярная сова»:где находится, кто в ней сидит
4 декабря 2024

Он отметил, что проводит практически все время вне камеры, а продолжительность ежедневной прогулки составляет полтора часа. Заключенным разрешено иметь игровые приставки, телевизоры, DVD-плееры и стереосистемы. При этом даже запрещенные предметы достать не сложно.

«Британские тюрьмы — это рай для наркотиков, телефонов и всего остального. Если у вас есть деньги, то вы можете купить все что угодно», — отметил заключенный.

Он также рассказал, что в распоряжении преступников есть кухни и сопутствующая бытовая техника. Благодаря этому автор не ест тюремную пищу, предпочитая покупать себе мясо и другие продукты и готовить еду самостоятельно.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своей жизни в американской тюрьме строгого режима. Он отсидел 8 лет из своего 88-летнего срока за вторжение в дом и ограбление, при этом 23 года — реальный срок, а оставшиеся 65 — условный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Фигуранта дела о «Северных потоках» заподозрили в возможности совершить побег

    В Британии анонсировали план США по гарантиям безопасности для Украины

    Россиян предупредили о самых распространенных нарушениях прав на работе

    Названо общее слабое место европейских армий

    Обнаружен простой способ снизить вред алкоголя для печени

    Застрявшей в горах Киргизии российской альпинистке год назад отказали в восхождении

    Британию уличили в подготовке к вводу войск на Украину

    Украина усилила атаки в одном регионе

    Почти 90 человек пришлось эвакуировать из-за падения обломков беспилотника на крышу дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости