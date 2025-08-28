Отбывающий пожизненное заключение британец рассказал о тюремном быте

Отбывающий пожизненное заключение пользователь Reddit рассказал посетителям портала о том, как устроен его тюремный быт. По словам британца, за решетку он угодил за лишение жизни другого человека.

«Это был достаточно плохой человек, и если бы я не сделал этого, то он причинил бы людям немало страданий. Мне достаточно трудно испытать раскаяние, особенно из-за причин, по которым произошло то, что произошло», — заявил автор. При этом он не стал уточнять, что именно совершила его жертва.

Сейчас мужчине, по его словам, чуть больше 30 лет, за решеткой он находится треть жизни. Все это время его навещает его девушка, однако интимной близости между ними нет — провести вместе можно лишь два часа, да и то — в присутствии надзирателей, при этом в начале и конце встречи разрешены поцелуй и объятия.

Он отметил, что проводит практически все время вне камеры, а продолжительность ежедневной прогулки составляет полтора часа. Заключенным разрешено иметь игровые приставки, телевизоры, DVD-плееры и стереосистемы. При этом даже запрещенные предметы достать не сложно.

«Британские тюрьмы — это рай для наркотиков, телефонов и всего остального. Если у вас есть деньги, то вы можете купить все что угодно», — отметил заключенный.

Он также рассказал, что в распоряжении преступников есть кухни и сопутствующая бытовая техника. Благодаря этому автор не ест тюремную пищу, предпочитая покупать себе мясо и другие продукты и готовить еду самостоятельно.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своей жизни в американской тюрьме строгого режима. Он отсидел 8 лет из своего 88-летнего срока за вторжение в дом и ограбление, при этом 23 года — реальный срок, а оставшиеся 65 — условный.