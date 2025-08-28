Бывший СССР
Пашинян назвал себя правительством Армении

Премьер Армении Пашинян заявил, что правительство страны — это он сам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он сам является правительством страны и никто из министров не может выражать мнение, отличное от его. Слова политика передает РИА Новости.

«Правительство — это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей», — заявил Пашинян.

По его словам, если в правительстве есть люди, которые имеют иную позицию, в том числе по вопросу компании «Электрические сети Армении», то этим людям стоит написать заявление об уходе или «он сам выведет их отсюда».

Ранее Пашинян раскритиковал президента Израиля Биньямина Нетаньяху за его признание геноцида армян в Османской империи. Также премьер-министр призвал граждан Армении сфокусироваться на других интересах страны.

