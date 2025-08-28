Поджигатель дорогой иномарки выслушал приговор в российском городе

В Петербурге суд приговорил мужчину к 5,4 года за поджог иномарки

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к пяти годам и четырем месяцам колонии строгого режима за поджог иномарки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Этот приговор был суммирован с наказанием по другому делу. Мужчину признали виновным по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»). В счет возмещения ущерба с него взыскали в пользу потерпевшего 1,7 миллиона рублей.

По версии следствия, в апреле 2024 года осужденный поджег автомобиль Toyota Land Cruiser 200, припаркованный во дворе дома на улице Верейская. Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он облил переднюю часть автомобиля и поджег его зажигалкой, причинив ущерб на сумму более 12,6 миллиона рублей.

На момент совершения преступления поджигатель уже находился под административным надзором, установленным на восемь лет за предыдущие правонарушения. В 2023 году он неоднократно нарушал установленные ограничения, привлекался к административной ответственности за нарушение правил надзора и мелкое хулиганство.

