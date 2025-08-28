Россия
Поезд протаранил легковой автомобиль на переезде в российском регионе и попал на видео

В Благовещенске Амурской области поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде, это сняли на видео. Его публикует «Московский комсомолец».

На кадрах видно, как железнодорожный состав врезается в автомобиль, который следует через переезд. Поезд несколько секунд тащит транспортное средство вперед, после чего его отбрасывает от путей.

По данным регионального управления ГИБДД, находившийся в автомобилей водитель не выжил. Авария произошла на перегоне Моховая Падь — Благовещенск. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Ульяновской области в районе железнодорожной станции Обамза фура протаранила пассажирский поезд, следовавший по маршруту Имертинский курорт — Пермь. Никто не пострадал.

