В российском регионе фура протаранила пассажирский поезд и попала на видео

В Ульяновской области в районе железнодорожной станции Обамза фура протаранила пассажирский поезд, следовавший по маршруту Имертинский курорт — Пермь. Место происшествие попало на видео, которое опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.
На кадрах, снятых пассажирами вагона, в который врезался большегруз, видно, что и состав, и автомобиль избежали серьезных повреждений.
Как выяснили журналисты, эвакуировать пассажиров не стали. Пострадавших среди них нет. Примерно через полчаса состав продолжил движение. Информации о состоянии водителя нет.
Ранее в Нижегородской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в деревне Трестьяны. В результате машина получила серьезные повреждения. Ее пассажиру понадобилась медицинская помощь. О других пострадавших не сообщается.