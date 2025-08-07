Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 7 августа 2025Россия

В российском регионе фура протаранила пассажирский поезд и попала на видео

В Ульяновской области фура протаранила пассажирский поезд
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Ульяновской области в районе железнодорожной станции Обамза фура протаранила пассажирский поезд, следовавший по маршруту Имертинский курорт — Пермь. Место происшествие попало на видео, которое опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах, снятых пассажирами вагона, в который врезался большегруз, видно, что и состав, и автомобиль избежали серьезных повреждений.

Как выяснили журналисты, эвакуировать пассажиров не стали. Пострадавших среди них нет. Примерно через полчаса состав продолжил движение. Информации о состоянии водителя нет.

Ранее в Нижегородской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в деревне Трестьяны. В результате машина получила серьезные повреждения. Ее пассажиру понадобилась медицинская помощь. О других пострадавших не сообщается.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    В Кремле раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    В российском регионе уволили избившего пациента фельдшера скорой помощи

    В российских новостройках накопились нераспроданные квартиры

    Российский «Искандер» поразил лагерь подготовки бойцов «Азова»

    Тина Канделаки в колье за миллион рублей поплавала на лодке

    Врач назвала вескую причину убрать кофе из рациона

    На Западе встречу Путина и Трампа назвали не лучшим днем для Украины

    Россиян призвали не экономить при ремонте жилья на четырех вещах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости