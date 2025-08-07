В российском регионе фура протаранила пассажирский поезд и попала на видео

В Ульяновской области в районе железнодорожной станции Обамза фура протаранила пассажирский поезд, следовавший по маршруту Имертинский курорт — Пермь. Место происшествие попало на видео, которое опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах, снятых пассажирами вагона, в который врезался большегруз, видно, что и состав, и автомобиль избежали серьезных повреждений.

Как выяснили журналисты, эвакуировать пассажиров не стали. Пострадавших среди них нет. Примерно через полчаса состав продолжил движение. Информации о состоянии водителя нет.

Ранее в Нижегородской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в деревне Трестьяны. В результате машина получила серьезные повреждения. Ее пассажиру понадобилась медицинская помощь. О других пострадавших не сообщается.