Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:42, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер похвастался трусами с Прохором Шаляпиным

Блогер Джарахов заявил, что у него есть трусы с Дюжевым и Прохором Шаляпиным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал, что ему подарили трусы, на которых изображены актер Дмитрий Дюжев и певец Прохор Шаляпин. Этой вещью из своего гардероба он похвастался в «Подкасте №1», доступном на YouTube.

Джарахов рассказал, что в его райдере, который он отправляет организаторам выступлений в разных городах, должны быть трусы с забавными изображениями. Рэпер рассказал, что представители некоторых площадок сами выбирают смешные изображения для нижнего белья. Например, в Калининграде Джарахову, чей рост составляет 157 сантиметров, подарили трусы с людьми высокого роста.

«Там Дюжев и Прохор Шаляпин. Где они еще встретятся, кроме как возле моей ***?» — поиронизировал Джарахов.

Соведущий подкаста, стендап-комик Дмитрий Коваль в ответ пошутил, что Джарахов, Дюжев и Шаляпин могли бы встретиться только в том случае, если бы были участниками анекдота.

Ранее стало известно, что входит в райдер стендап-комика Алексея Щербакова. Уточнялось, что юморист просит, чтобы в гримерной были ягоды, фрукты и вода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    «Это выглядит пугающим». Цензура, культ личности и тотальный контроль: как живут в самой закрытой стране мира?

    Мужчинам указали на семь признаков низкого уровня тестостерона

    Предсказан пик добычи нефти в Северной Америке

    Стало известно о недовольстве Трампа Зеленским

    США посчитали Россию и Украину неготовыми завершить конфликт

    Цены на один вид жилья в России резко пошли вниз

    Белый дом заявил о готовности Трампа задействовать военную мощь США в одной стране

    ВС России получили комплекс «Глаз/Гроза» для поражения целей

    В российском регионе тренер по плаванию получил большой срок за домогательства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости