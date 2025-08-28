Популярный российский блогер похвастался трусами с Прохором Шаляпиным

Блогер Джарахов заявил, что у него есть трусы с Дюжевым и Прохором Шаляпиным

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал, что ему подарили трусы, на которых изображены актер Дмитрий Дюжев и певец Прохор Шаляпин. Этой вещью из своего гардероба он похвастался в «Подкасте №1», доступном на YouTube.

Джарахов рассказал, что в его райдере, который он отправляет организаторам выступлений в разных городах, должны быть трусы с забавными изображениями. Рэпер рассказал, что представители некоторых площадок сами выбирают смешные изображения для нижнего белья. Например, в Калининграде Джарахову, чей рост составляет 157 сантиметров, подарили трусы с людьми высокого роста.

«Там Дюжев и Прохор Шаляпин. Где они еще встретятся, кроме как возле моей ***?» — поиронизировал Джарахов.

Соведущий подкаста, стендап-комик Дмитрий Коваль в ответ пошутил, что Джарахов, Дюжев и Шаляпин могли бы встретиться только в том случае, если бы были участниками анекдота.

