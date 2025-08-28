Раскрыты траты россиян на осеннюю одежду

«Авито»: Россияне планируют потратить на осеннюю одежду 13 тысяч рублей

Россияне раскрыли запланированные на обновление гардероба к осени траты. Результаты исследования «Авито», в котором приняли участие 10 тысяч человек, попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что респонденты собираются потратить на осеннюю одежду около 13 тысяч рублей. При этом мужчины заложили на покупку новых предметов гардероба немного больше, чем женщины (14,3 против 12,9 тысячи рублей).

Большинство опрошенных (39 процентов) планирует уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, еще четверть респондентов (24) рассчитывают потратить от 10 до 25 тысяч рублей, и пятая часть россиян (20) выделила на обновки сумму до 5 тысяч рублей.

Согласно опросу, большинство россиян (33 процента) собираются приобрести к осени брюки или джинсы, а 28 процентов — практичную обувь. Четверть опрошенных же (25) сказали, что обновят пальто или куртку, 25 процентов купят обувь к вечернему образу, и еще 24 процентам респондентов нужны новые худи или свитшот.

В основном россияне (63 процента) предпочитают выбирать вещи на маркетплейсах. Почти половина (46) респондентов при этом обновляют гардероб в торговых центрах.

В июне стало известно, что россияне пристрастились к дешевым украшениям.