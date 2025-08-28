Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 28 августа 2025Забота о себе

Развеян популярный миф об оральном сексе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Медсестра и эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва развеяла популярный миф об оральном сексе и бороде. Ее слова приводит Metro.

Отмечается, что в последнее время в соцсетях утверждают, что у любящих оральный секс мужчин усы и борода под губой меняют цвет и становятся светлее. Если верить авторам завирусившихся видео, волосы на лице обесцвечиваются из-за того, что во время оральных ласк на них попадают выделения из влагалища.

Хотя у этой идеи нашлось много сторонников, Мулиндва уверена, что в реальности это маловероятно. «Вагинальные выделения по своей природе кислые, но этой кислотности недостаточно, чтобы осветлить волосы, как это могут сделать отбеливатель или лимонный сок. Нет научных доказательств того, что оральный секс может изменить цвет бороды», — заявила она.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Эксперт добавила, что растительность на лице может стать светлее из-за возрастных изменений, воздействия солнечных лучей или использования косметических средств с сильной отдушкой или агрессивными чистящими веществами.

Ранее стоматолог Алексей Сошников заявил, что оральный секс полезен для здоровья десен. Вместе с этим он предупредил, что незащищенный контакт грозит заражением инфекциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    В Молдавии задержали 90 человек во время выступления Макрона, Мерца и Санду

    Стал известен список участвующих на встрече с Путиным в Пекине лидеров

    Николая Дроздова экстренно госпитализировали

    В США оценили введение Трампом войск в Вашингтон

    Главу агентства Минздрава США уволили после отказа подписывать антинаучные приказы

    Стало известно об обострившемся у сына Ефремова заболевании

    Бригада ВСУ попала в огневой мешок под Красноармейском

    Развеян популярный миф об оральном сексе

    Страны Европы восстановят санкции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости