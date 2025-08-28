Россия
06:01, 28 августа 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили о токсичной канцелярии

Химик Дорохов: Канцтовары могут содержать токсичные вещества
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Канцелярские товары могут содержать токсичные вещества, способные оказать негативное воздействие на здоровье ребенка, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Самыми опасными он назвал канцтовары с нестабильными красителями, ароматизаторами, пластификаторами.

«Например, яркие фломастеры с резким запахом могут содержать спиртовые или ацетоновые основы, способные вызывать раздражение дыхательных путей. Пластилин с выраженным запахом — признак наличия фенольных соединений или синтетических стабилизаторов, которые при нагревании в руках ребенка могут выделять вредные пары, — сказал химик. — Краски и клей с маркировкой "на водной основе" предпочтительнее, так как они не содержат органических растворителей».

Также, по словам специалиста, стоит избегать продукции с лакированными поверхностями, блестками — они могут содержать синтетические добавки, не прошедшие токсикологическую оценку. Химик рекомендовал отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов без запаха.

«При покупке нужно обращать внимание на наличии на упаковке информации о производителе, стране происхождения, составе, а также знака соответствия ЕАС. Отсутствие маркировки или наличие только декоративных элементов — повод отказаться от приобретения таких канцтоваров. Также обращайте внимание на возрастные ограничения: изделия, предназначенные для детей младше 14 лет, проходят более строгую сертификацию», — посоветовал Дорохов.

Ранее Дорохов предупредил, что употребление в пищу поврежденного арбуза может стать причиной опасного бактериального заражения. Уже через 30-60 минут в разрезанном арбузе запускаются процессы окисления, ферментативного распада и микробного загрязнения.

    Все новости