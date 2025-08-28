Экономика
02:39, 28 августа 2025Экономика

Россиянам предрекли повышение МРОТ до 20 процентов

Нилов: МРОТ должен вырасти примерно на 20% с 1 января 2026 года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на территории России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20 процентов. Об этом журналистам ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В нынешнем году размер МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. По словам Нилова, индексация этого показателя может достигнуть примерно этого уровня, который будет выше значения по прогнозу инфляции.

Таким образом, по его предположению, МРОТ в следующем году составит 27 тысяч рублей. Шаг об увеличении этого размера повлияет на зарплаты «от четырех до пяти миллионов человек».

Ранее в России предложили удвоить минимальный размер оплаты труда. С соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Законопроект внесен на рассмотрение парламентариями.

