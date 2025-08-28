Россиянам предрекли повышение МРОТ до 20 процентов

Нилов: МРОТ должен вырасти примерно на 20% с 1 января 2026 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на территории России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20 процентов. Об этом журналистам ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В нынешнем году размер МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. По словам Нилова, индексация этого показателя может достигнуть примерно этого уровня, который будет выше значения по прогнозу инфляции.

Таким образом, по его предположению, МРОТ в следующем году составит 27 тысяч рублей. Шаг об увеличении этого размера повлияет на зарплаты «от четырех до пяти миллионов человек».

Ранее в России предложили удвоить минимальный размер оплаты труда. С соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Законопроект внесен на рассмотрение парламентариями.