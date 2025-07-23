В России предложили удвоить МРОТ

Депутат Миронов предложил увеличить размер МРОТ до 50 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года следует увеличить с 22,4 тысячи рублей не до 27 с небольшим тысяч рублей, как предложили в правительстве РФ, а сразу до 50 тысяч, подняв таким образом планку более чем в два раза. Об этом 360.ru рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Как отмечается в материале, депутат Госдумы уже внес на рассмотрение парламентариев соответствующий законопроект.

Озвученную сумму Миронов назвал минимумом, позволяющим россиянам удовлетворять ключевые потребности в условиях роста цен последних лет. По его словам, сейчас около половины работающих граждан страны не получают ежемесячно и этих денег.

Ранее стало известно, что, согласно данным исследования ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств», россиянам в 2025 году для нормальной жизни необходим доход в среднем в размере 81 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем осенью 2023-го. Треть респондентов при этом сочли нормальным месячный доход от 30 до 50 тысяч рублей.